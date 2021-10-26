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"Шансы 50 на 50". Ременюк - о кубковом матче с Александрией

Кубок Украины
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Команды сыграют уже сегодня, 26 октября

"Шансы 50 на 50". Ременюк - о кубковом матче с Александрией

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Андрей Ременюк дал комментарий накануне Кубкового матча против "Александрии".

- По вашим ощущениям насколько удалось восстановиться, отдохнуть команде после "Ингульца" в преддверии игры против "Александрии"?

- У нас было достаточно времени на восстановление. Я думаю, что мы восстановились и готовы к игре с "Александрией".

- Приходит ли аппетит во время еды? Готовы побеждать дальше?

- Да, у нас хорошая серия, мы планируем двигаться дальше. Цель - только победа.

- Какие амбиции на Кубок Украины?

- Амбиции, наверное, идти от игры к игре и как можно дальше пройти в Кубке Украины.

- Насколько серьезный соперник "Александрия", что можете о них сказать?

- В этом сезоне мы еще с ними не играли. Потому все будем видеть по игре. Я думаю, что шансы команды пятьдесят на пятьдесят.

- Перед матчем с "Ингульцем" вы не тренировались в общей группе из-за повреждений. Как сейчас самочувствие, насколько готовы играть?

- У меня было небольшое повреждение, я уже восстановился и надеюсь, что удастся сыграть в матче против "Александрии", - отметил Ременюк.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Металлист 1925" - "Александрия" состоится сегодня, 26 октября. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Андрей Ременюк
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Источник:
ФК Металлист 1925

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