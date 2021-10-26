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Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
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Фото: Ю. Юрьев
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1/8 финала Кубка Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо".
Экватор рабочей недели также будет заполнен поединками и между украинскими командами. Кубок порадует футбольную общественность, в рамках этого турнира сложно найти фаворита. Сумеет ли "Мариуполь" преподнести сенсацию? Какой состав выпустит Луческу? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 27 октября – в 16:55 по киевскому времени.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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