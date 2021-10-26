Кожушко: Металлист 1925 - хорошая команда, но мы настроены побеждать

Полузащитник "Александрии" Олег Кожушко поделился мыслями накануне матча с "Металлистом 1925" в 1/8 финала Кубка Украины.

"Металлист 1925" - хорошая команда, на них приятно смотреть. Они играют в футбол, и делают это здорово. Лично мне импонирует их игра. Смотрели их последний матч, в котором они обыграли "Ингулец" 4:0.

В чемпионате у соперника сейчас очень хороший ход, команда заслуживает только комплиментов. Пять наших игроков, которые играли в основном составе в последнем матче чемпионата, остались в "Александрии". Но у нас все ребята достойны выходить в старте и настроены побеждать", — сказал Кожушко.