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Кожушко: Металлист 1925 - хорошая команда, но мы настроены побеждать

Кубок Украины
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Матч Кубка состоится уже сегодня, 26 октября

Кожушко: Металлист 1925 - хорошая команда, но мы настроены побеждать

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Олег Кожушко поделился мыслями накануне матча с "Металлистом 1925" в 1/8 финала Кубка Украины.

"Металлист 1925" - хорошая команда, на них приятно смотреть. Они играют в футбол, и делают это здорово. Лично мне импонирует их игра. Смотрели их последний матч, в котором они обыграли "Ингулец" 4:0.

В чемпионате у соперника сейчас очень хороший ход, команда заслуживает только комплиментов. Пять наших игроков, которые играли в основном составе в последнем матче чемпионата, остались в "Александрии". Но у нас все ребята достойны выходить в старте и настроены побеждать", — сказал Кожушко.

Напомним, "Металлист 1925" - "Александрия" состоится сегодня, 26 октября и начнется в 19:30.

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Олег Кожушко
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Источник:
ТК Футбол

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