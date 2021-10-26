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Кожушко: Металлист 1925 - хорошая команда, но мы настроены побеждать
Матч Кубка состоится уже сегодня, 26 октября
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Александрии" Олег Кожушко поделился мыслями накануне матча с "Металлистом 1925" в 1/8 финала Кубка Украины.
"Металлист 1925" - хорошая команда, на них приятно смотреть. Они играют в футбол, и делают это здорово. Лично мне импонирует их игра. Смотрели их последний матч, в котором они обыграли "Ингулец" 4:0.
В чемпионате у соперника сейчас очень хороший ход, команда заслуживает только комплиментов. Пять наших игроков, которые играли в основном составе в последнем матче чемпионата, остались в "Александрии". Но у нас все ребята достойны выходить в старте и настроены побеждать", — сказал Кожушко.
Напомним, "Металлист 1925" - "Александрия" состоится сегодня, 26 октября и начнется в 19:30.
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