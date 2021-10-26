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Шахтер готовится к матчу Кубка против Черноморца - ФОТО

Кубок Украины
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Поединок пройдет в среду, 27 октября

Шахтер готовится к матчу Кубка против Черноморца - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Во вторник, 26 октября, донецкий "Шахтер" провел тренировку на базе в Святошино. "Горняки" готовятся к матчу Кубка Украины против одесского "Черноморца".

Вечером команда Роберто Де Дзерби отправится в Одессу, где им и предстоит сыграть.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Черноморец" - "Шахтер" состоится в среду, 27 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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