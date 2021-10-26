Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер готовится к матчу Кубка против Черноморца - ФОТО
Поединок пройдет в среду, 27 октября
Фото: ФК Шахтер Донецк
Во вторник, 26 октября, донецкий "Шахтер" провел тренировку на базе в Святошино. "Горняки" готовятся к матчу Кубка Украины против одесского "Черноморца".
Вечером команда Роберто Де Дзерби отправится в Одессу, где им и предстоит сыграть.
Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Черноморец" - "Шахтер" состоится в среду, 27 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Instagram
Популярное сейчас
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Металлист перед УПЛ планирует подписать 7-8 футболистов - источник
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
- Матч ЛНЗ - Днепр-1 может не состояться. Бакалов рассказал о вспышке коронавируса в клубе
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...