Еще и сэкономили. Известна причина переноса матча Рух - Заря на стадион СКИФ

Как сообщалось ранее, поединок 1/8 финала Кубка Украины "Рух" – "Заря" состоится не на "Арене Львов", а на львовском стадионе СКИФ .

Перенос связан с тем, чтобы поберечь газон "Арены Львов" для календарного матча чемпионата УПЛ - с "Александрией", который состоится 31 октября.

"Рух" обратился в УАФ, под эгидой которого проходит кубковый турнир с просьбой о переносе поединка с "Зарей" на другой стадион. Поскольку кубковые матчи можно проводить на аренах не только четвертой категории, такое разрешение было получено.

По имеющейся информации, в этом переносе есть и финансовая выгода для "Руха", ведь аренда "Арены-Львов" обходится клубу значительно дороже, чем вузовского стадиона.

Напомним, что поединок "Рух" - "Заря" начнется во Львове 28 октября в 17.00.