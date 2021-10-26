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Еще и сэкономили. Известна причина переноса матча Рух - Заря на стадион СКИФ

Кубок Украины
(1 голосов)

Инициатором переноса оказался Рух

Еще и сэкономили. Известна причина переноса матча Рух - Заря на стадион СКИФ

ldufk.edu.ua

Новина українською

Как сообщалось ранее, поединок 1/8 финала Кубка Украины "Рух" – "Заря" состоится не на "Арене Львов", а на львовском стадионе СКИФ.

Перенос связан с тем, чтобы поберечь газон "Арены Львов" для календарного матча чемпионата УПЛ - с "Александрией", который состоится 31 октября.

"Рух" обратился в УАФ, под эгидой которого проходит кубковый турнир с просьбой о переносе поединка с "Зарей" на другой стадион. Поскольку кубковые матчи можно проводить на аренах не только четвертой категории, такое разрешение было получено.

По имеющейся информации, в этом переносе есть и финансовая выгода для "Руха", ведь аренда "Арены-Львов" обходится клубу значительно дороже, чем вузовского стадиона.

Напомним, что поединок "Рух" - "Заря" начнется во Львове 28 октября в 17.00.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
26.10.2021 в 17:59
а как насчет разрешение игр на этом стадионе или они не регламентируются-можно и на колхозном поле?
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