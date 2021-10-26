Четыре игрока Руха продолжают пребывать на самоизоляции

28 октября в 1/8 финала Кубка Украины " Рух " будет принимать "Зарю".

После вспышки коронавируса в львовской команде, из-за чего был перенесен календарный матч – с "Ингульцом", на самоизоляции продолжают оставаться четыре игрока основного состава.

Футболисты, которые выздоровели, вчера уже тренировались по индивидуальной программе, однако их участие в кубковом поединке маловероятно.

В то же время, вратарь Юрий Панькив, который вернулся в строй после болезни, успел на тренировке получить повреждение, однако насколько оно серьезное, станет известно позднее.