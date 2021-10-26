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Четыре игрока Руха продолжают пребывать на самоизоляции
Юрий Панькив вернулся к тренировкам, но уже успел получить повреждение
fcrukh.com
28 октября в 1/8 финала Кубка Украины "
После вспышки коронавируса в львовской команде, из-за чего был перенесен календарный матч – с "Ингульцом", на самоизоляции продолжают оставаться четыре игрока основного состава.
Футболисты, которые выздоровели, вчера уже тренировались по индивидуальной программе, однако их участие в кубковом поединке маловероятно.
В то же время, вратарь Юрий Панькив, который вернулся в строй после болезни, успел на тренировке получить повреждение, однако насколько оно серьезное, станет известно позднее.
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