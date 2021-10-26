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Четыре игрока Руха продолжают пребывать на самоизоляции

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Юрий Панькив вернулся к тренировкам, но уже успел получить повреждение

Четыре игрока Руха продолжают пребывать на самоизоляции

fcrukh.com

Новина українською

28 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Рух" будет принимать "Зарю".

После вспышки коронавируса в львовской команде, из-за чего был перенесен календарный матч – с "Ингульцом", на самоизоляции продолжают оставаться четыре игрока основного состава.

Футболисты, которые выздоровели, вчера уже тренировались по индивидуальной программе, однако их участие в кубковом поединке маловероятно.

В то же время, вратарь Юрий Панькив, который вернулся в строй после болезни, успел на тренировке получить повреждение, однако насколько оно серьезное, станет известно позднее.

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В статье: Рух (Львов) коронавирус
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