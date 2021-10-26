Шахтер потренировался и вылетел на матч в Одессу

" Шахтер " продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Кубка Украины с "Черноморцем".

Получив в воскресенье выходной после выездной игры с "Ворсклой" и отдохнув, в понедельник команда начала готовиться к кубковому матчу с "Черноморцем".

Накануне "Шахтер" уделил внимание тактике и выходу в атаку, а во вторник, 26 октября, провел следующую тренировку в Святошино. Она длилась час и включала разминочную часть, квадраты, отработку оборонительных действий и двусторонку. Во второй половине дня "оранжево-черные" прилетели в Одессу.

Матч "Черноморец" – "Шахтер" состоится в среду 27 октября и начнется в 19:30.