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Шахтер потренировался и вылетел на матч в Одессу
В среду в кубковом матче горняки сыграют с Черноморцем
shakhtar.com
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Получив в воскресенье выходной после выездной игры с "Ворсклой" и отдохнув, в понедельник команда начала готовиться к кубковому матчу с "Черноморцем".
Накануне "Шахтер" уделил внимание тактике и выходу в атаку, а во вторник, 26 октября, провел следующую тренировку в Святошино. Она длилась час и включала разминочную часть, квадраты, отработку оборонительных действий и двусторонку. Во второй половине дня "оранжево-черные" прилетели в Одессу.
Матч "Черноморец" – "Шахтер" состоится в среду 27 октября и начнется в 19:30.
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