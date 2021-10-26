КУ. Металлист 1925 - Александрия 2:5. Удачный день Юрия Гуры

"Металлист 1925" подходил к кубковому матчу с пятью викториями кряду. "Александрия" не побеждала в трех последних матчах. Если бы в футболе на первый план выходили цифры, то поединок в Харькове не имел бы никакого смысла. Зачем, если и так всем понятно, что харьковчане сейчас в ударе, а "горожане" находятся на спаде. Но в спорте номер один цифры не так важны, как кажется. Особенно, когда речь идет о кубковых соревнованиях. Об этом, собственно, мы писали в нашем анонсе.

Там же мы дали прогноз, что оба наставника не будут делать ставку на основных исполнителей, немного разнообразив состав ближайшим резервом. Сразу видно, что прочел анонс лишь один тренер. Юрий Гура сыграл в достаточно экспериментальном составе, в котором нашлось место как для опытных Третьякова, Дубры и Кожушко, так для совсем молодых Гороха, Фомба и Мустафаева. Последний точно появился к счастью. Состав от Кривенцова доказал всю серьезность наставника харьковчан. На домашний матч 1/8 финала вышла целиком и полностью основа. Вот такой разный подход молодых тренеров.

Есть момент, когда штамп "гол из ничего" обязателен к использованию. В первом тайме именно это и случилось. Харьковчане сходу взяли мяч под свой контроль, сделав акцент на позиционную игру. "Александрия" была не против, откатилась на свою половину и застыла в ожидании контратак. Они пришли, но перед этим было несколько неплохих выпадов "1925", которые никак не удавалось завершить. Ни Савину, ни Протасову, ни Крыськиву. А вот юному "александрийцу" Мустафаеву удалось. Одна из первых контратак гостей закончилась передачей Спинелли в зону, где юный Эмиль пробил в касание в ближний. 0:1. Два вопроса. Первый, куда в этом эпизоде побежал Сидоренко? Второй, почему Габелок перестал бежать за Мустафаевым?

Дальше - больше. Прошло четыре минуты и гости легко удвоили преимущество. Еще один быстрый выпад, еще одна передача от Спинелли на Мустафаева и хладнокровное завершение от 20-летнего игрока. 0:2. Знакомьтесь, новый талант "Александрии".

Сразу после двух пропущенных, команда Кривенцова имела шанс ответить одним забитым, но своевременный подкат Мельника встал на пути удара Марлисона. Перерыв. Фух, это точно было не скучно. Во втором тайме хозяевам нужно было действовать куда активнее, дабы побыстрее уменьшить отставание, однако, как гласит древнее правило: "Чем чаще ты играешь вперед, тем больше зон оставляешь сзади". Так оно и получилось. Еще один выпад "Александрии" закончился выходом три в ноль от гостей. Копина пожадничал, не отдал пас, а завершил все сам - 0:3. Нокаут. Хотя...

Мы не упомянули, что в самом начале второго тайма идеальный момент имел Фабиньо, но на пути мяча оказался кипер Горох. Сразу после третьего гола гостей, молодой вратарь во второй раз выручил своих, отбив очередной выстрел Фабиньо. Но любой кураж Гороха имеет свой предел. Еще один угловой "Металлиста 1925", сумбур в штрафной и мощный удар Крыськива. Харьков в игре? Нет. "Александрия" достаточно быстро отодвинула игру от своих владений, после чего был найден четвертый гол. Подача с правого фланга закончилась точным ударом головой от Кирюханцева. За пять минут до этого Игорь попал в штангу. 1:4.

Показалось, что больше интересных событий, помимо выхода нескольких несовершеннолетних игроков, ждать уже не стоит. Как бы не так. Команды еще не наигрались и до финального свистка обменялись голами. Вначале кубковый боец "Металлиста 1925" Ременюк забил после прострела с фланга, во второй раз подарив лучик надежды на камбек. Однако уже в компенсированное время все это уничтожил Кирюханцев. Игорь получил мяч на пространстве, вышел 1 на 1 с бедным Сидоренко, но не пробил сам, а скинул Устименко на пустые. Далее - дело техники. 2:5. Вот теперь точно все.

Ну что, команда Кривенцова проигрывает впервые за последний месяц с хвостиком, показав характер и слабенькую игру в обороне. А Юрия Гуру стоит похвалить. До перерыва "Александрия" играла с прицелом на оборону своих владений, но все равно забила, а во втором тайме довела счет до разгромного. И это резервным составом с немалым количеством молодежи. Действительно, удачный день.

Кубок Украины, 1/8 финала

26 октября, Харьков, ОСК "Металлист"

"Металлист 1925" - "Александрия" 2:5

Голы: Крыськив 63, Ременюк 85 - Мустафаев 24, Мустафаев 29, Копина 52, Кирюханцев 70, Устименко 90+2

"Металлист 1925": Сидоренко - Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня (Квирквелия 59) - Габелок - Протасов, Крыськив, Голодюк (Задерака 79), Савин (Ременюк 59) - Марлисон (Зубков 79)

"Александрия": Горох - Копина (Ситников 90+3), Мельник, Дубра, Фомба (Чубатый 80) - Демченко, Дрышлюк - Кожушко (Новиков 80), Мустафаев, Третьяков (Кирюханцев 46) - Спинелли (Устименко 46)

Предупреждение: Кожушко 77