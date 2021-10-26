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Когут: За удачное выступление в Кубке нам обещаны хорошие премиальные

Кубок Украины
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За четвертьфинал Верес поборется с Ворсклой

Когут: За удачное выступление в Кубке нам обещаны хорошие премиальные

Новина українською

Голкипер и капитан "Вереса" Богдан Когут поделился своими ожиданиями от кубкового противостояния с "Ворсклой".

"В минувшем сезоне выход в четвертьфинал Кубка Украины прибавил "Вересу" уверенности в своих силах, что помогло в завоевании путевки в элитный дивизион. Конечно, очень хочется снова удачно выступить в кубковом турнире, тем более, что клубным руководством обещаны серьезные премиальные.

С "Ворсклой" мы недавно встречались в чемпионате УПЛ и была возможность убедиться, что это боеспособная команда и не случайно находится в лидирующей группе. "Верес" стремится играть в вертикальный футбол, "Ворскла" больше любит повозиться с мячом и поэтому интересно, чей стиль окажется эффективнее.

К сожалению, у нас и у "Ворсклы" есть кадровые потери, однако это не должно помешать командам завтра продемонстрировать зрелищный футбол", - сказал Когут.

Напомним, что поединок "Верес" - "Ворскла" начнется 27 октября в 14.00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Богдан Когут Верес (Ровно)
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