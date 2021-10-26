Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Когут: За удачное выступление в Кубке нам обещаны хорошие премиальные
За четвертьфинал Верес поборется с Ворсклой
Голкипер и капитан "
"В минувшем сезоне выход в четвертьфинал Кубка Украины прибавил "Вересу" уверенности в своих силах, что помогло в завоевании путевки в элитный дивизион. Конечно, очень хочется снова удачно выступить в кубковом турнире, тем более, что клубным руководством обещаны серьезные премиальные.
С "Ворсклой" мы недавно встречались в чемпионате УПЛ и была возможность убедиться, что это боеспособная команда и не случайно находится в лидирующей группе. "Верес" стремится играть в вертикальный футбол, "Ворскла" больше любит повозиться с мячом и поэтому интересно, чей стиль окажется эффективнее.
К сожалению, у нас и у "Ворсклы" есть кадровые потери, однако это не должно помешать командам завтра продемонстрировать зрелищный футбол", - сказал Когут.
Напомним, что поединок "Верес" - "Ворскла" начнется 27 октября в 14.00.
Популярное сейчас
- "Я не смогу его убить". Защитник сборной Франции провел 39 лет в коме. ВИДЕО
- Усика включили в топ-10 боксеров 21-го века. А кто находится выше украинца?
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- КУ. Металлист 1925 - Александрия 2:5. Удачный день Юрия Гуры
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО