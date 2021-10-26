Кривенцов: В чемпионате с Александрией будет совсем другая игра

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала Кубка Украины от "Александрии" (2:5) .

- Поздравляю "Александрию" с проходом в следующий раунд. Все то, где есть у нас есть слабые места – где тонко, там и рвется. Чуда не бывает. Не успели мы правильно доукомплектоваться, не хватило просто времени. Плюс травмы ключевых игроков. Позицию правого защитника не получилось у нас правильно закрыть, в связи с травмой Жичикова. В каждом матче оттуда очень много голевых моментов. Опять же, если бы забил в начале матча Протасов, потом был момент у Крыськива. Игра так складывалась, думаю, интересно болельщикам. Два первых гола – не обязательные. Потом, конечно, нам пришлось раскрывать насыщенную защиту. Иногда это удавалось, иногда – нет. "Александрия" – молодцы, они воспользовались своими моментами и прошли дальше.

– Но в общем игра понравилась, несмотря на счет на табло. Какие ваши впечатления?

– Ну, у нас и задача, чтобы наша игра нравилась. Мы для этого много работаем. Кроме того, игра должна нравиться, она еще должна приносить победы. К сожалению, не всегда у нас сегодня был правильный баланс между линиями. "Александрия", я же говорю, быстрые футболисты группы атаки, своевременные передачи отдавали, хорошо воспользовались нашими ошибками и прошли дальше.

– Скоро будет игра в чемпионате с "Александрией", там будет совсем другой матч?

- Да да.

- Что касается кадров, может, еще сейчас что-то планируется, кого-то рассматриваете?

– Нет, сейчас нет. Уже никого не сможем. Ждем зимы, потому что каждая игра дает для нас информацию.