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Кривенцов: В чемпионате с Александрией будет совсем другая игра
Металлист 1925 разгромно уступил Александрии в Кубке Украины
metalist1925.com
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал
- Поздравляю "Александрию" с проходом в следующий раунд. Все то, где есть у нас есть слабые места – где тонко, там и рвется. Чуда не бывает. Не успели мы правильно доукомплектоваться, не хватило просто времени. Плюс травмы ключевых игроков. Позицию правого защитника не получилось у нас правильно закрыть, в связи с травмой Жичикова. В каждом матче оттуда очень много голевых моментов. Опять же, если бы забил в начале матча Протасов, потом был момент у Крыськива. Игра так складывалась, думаю, интересно болельщикам. Два первых гола – не обязательные. Потом, конечно, нам пришлось раскрывать насыщенную защиту. Иногда это удавалось, иногда – нет. "Александрия" – молодцы, они воспользовались своими моментами и прошли дальше.
– Но в общем игра понравилась, несмотря на счет на табло. Какие ваши впечатления?
– Ну, у нас и задача, чтобы наша игра нравилась. Мы для этого много работаем. Кроме того, игра должна нравиться, она еще должна приносить победы. К сожалению, не всегда у нас сегодня был правильный баланс между линиями. "Александрия", я же говорю, быстрые футболисты группы атаки, своевременные передачи отдавали, хорошо воспользовались нашими ошибками и прошли дальше.
– Скоро будет игра в чемпионате с "Александрией", там будет совсем другой матч?
- Да да.
- Что касается кадров, может, еще сейчас что-то планируется, кого-то рассматриваете?
– Нет, сейчас нет. Уже никого не сможем. Ждем зимы, потому что каждая игра дает для нас информацию.
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