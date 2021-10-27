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Гура: Может, в Металлисте 1925 не ставили задачи на Кубок, хотели на чемпионат
Александрия уверенно обыграла харьковчан в Кубке
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
– Порадовали ребята. Мы чуть видоизменили состав, дали некоторым отдохнуть. Порадовал Эмиль Мустафаев, все порадовали – результат положительный.
"Металлист 1925" играет в интересный футбол – много комбинирует, хорошее взаимодействие, у них хороший, настырный нападающий. Задача была – сначала посмотреть, проводить быстрые атаки, низко не садиться, побыстрее доставлять мяч в последнюю треть. Это получалось.
Батюшина им не хватало – может, не ставили задачи на Кубок, хотели на чемпионат.
Наши замены были планированными – у нас непростая игра с "Рухом" (в УПЛ – прим.). Проблемы "Металлиста-1925" в обороне просматривались, но они могли начать по-другому – мы хотели закрыть середину, чтобы не было проникающих передач, это у нас получалось.
– Ассисты Спинелли – открытие для вас?
– Эти качества у него есть, просто он еще не адаптировался.
– Проблем не будет в борьбе за основу у тех, кто сегодня отдыхал?
– Жизнь футбольная – всегда борьба должна быть.
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