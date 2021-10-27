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Шершень: В какой-то момент у Металлиста 1925 был шанс сравнять счет, создать интригу
Харьковчане с разгромным счетом уступили "Александрии"
Фото: ФК Металлист 1925
Защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень прокомментировал поражение от "Александрии" (2:5) в 1/8 финала Кубка Украины.
– Михаил, такой счет. В этом чемпионате "Металлист 1925" больше двух голов не пропускал. Здесь кубковая игра, что произошло?
– Не знаю. Видимо, большими силами атаковали, нарывались на контратаки. Команда соперников реализовала свои моменты, а мы пропустили. Дальше уже пытались вытягивать игру, шли вперед, но получали контратаки, заканчивавшиеся голами в наши ворота.
– Насколько счет по игре?
– Не знаю, думаю, что мы могли больше забить. Возможно, в какой-то момент был шанс сравнять счёт, создать интригу.
– Почему так много пропустили?
– Так сложилось, к сожалению, пропустили.
– Когда "Металлист 1925" забил первый гол, лично вы побежали, взяли мяч из ворот, поставили на центр поля. Пытались ли еще вернуться в игру?
– Конечно, хотелось вернуться в игру. Почувствовали силу, шли на ворота соперника, но не получилось забить нужное количество голов.
– Трудно будет забыть такое поражение, переключиться на чемпионат?
– Не знаю. Думаю, что мы забудем. И будем готовиться к матчу чемпионата Украины, - сказал Шершень.
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