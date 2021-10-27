Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два основных игрока не помогут Шахтеру в матче с Черноморцем - СМИ
Кубковый поединок состоится уже сегодня, 27 октября
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Кубка Украины с "Черноморцем".
По данным источника, "горняки" не смогут рассчитывать на двух основных полузащитников. В кубковом матче не сыграют Тарас Степаненко и Педриньо, которые получили травмы в поединке 12-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:0).
Пока неизвестно, смогут ли они восстановиться к игре против "Десны" в эту субботу (30 октября).
Напомним, матч "Черноморец" - "Шахтер" состоится уже сегодня, 27 октября в Одессе. Начало встречи - в 19:30.
Читайте такжеПедриньо: При наличии других бразильцев моя адаптация в Шахтере получилась очень быстрой
- Больше новостей о "Шахтере" читайте в телеграм-канале Братство Молота и Кирки >>
Популярное сейчас
- Пять голов от Александрии, последний шанс Сульшера. Главные новости за 26 октября
- Сын Реброва: У папы есть амбиции возглавить сборную Украины. Этим летом, или в будущем
- КУ. Металлист 1925 - Александрия 2:5. Удачный день Юрия Гуры
- Металлист 1925 - Александрия. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 26 октября 2021
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО