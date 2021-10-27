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Два основных игрока не помогут Шахтеру в матче с Черноморцем - СМИ

Кубок Украины
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Кубковый поединок состоится уже сегодня, 27 октября

Два основных игрока не помогут Шахтеру в матче с Черноморцем - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 1/8 финала Кубка Украины с "Черноморцем".

По данным источника, "горняки" не смогут рассчитывать на двух основных полузащитников. В кубковом матче не сыграют Тарас Степаненко и Педриньо, которые получили травмы в поединке 12-го тура УПЛ с "Ворсклой" (2:0).

Пока неизвестно, смогут ли они восстановиться к игре против "Десны" в эту субботу (30 октября).

Напомним, матч "Черноморец" - "Шахтер" состоится уже сегодня, 27 октября в Одессе. Начало встречи - в 19:30.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Педриньо
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Источник:
FootBoom

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