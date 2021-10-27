Верес - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины

"Ворскла" в прошлом сезоне очень быстро избавилась от Кубка Украины, вылетев уже на стадии 1/8 финала. Но ещё свежи воспоминания за 2020 год, когда "зелёно-белые" уже под руководством Юрия Максимова вышли в финал турнира, где в затяжной серии пенальти уступили "Динамо". "Верес" за четыре последних года дважды выходил в четвертьфинал и сейчас снова получает шанс там оказаться. Но, например, в прошлом сезоне путь был намного длинее: с первого предварителльного раунда пришлось выиграть четыре поединка прежде чем в 1/4-й был вылет от будущего финалиста, "Зари".

Матч между "Вересом" и "Ворсклой" состоится в среду, 27 октября, на стадионе "Авангард" в Луцке. Стартовый свисток арбитры должны будут дать в 14:00 по Киеву.

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