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Без трех игроков основы. Заявка Шахтера на кубковый матч с Черноморцем
Встреча пройдет сегодня, 27 октября в 19:30
Фото: ФК Шахтер Донецк
В среду, 27 октября, "Шахтер" сыграет с "Черноморцем" в матче 1/8 финала Кубка Украины.
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби в этой игре рассчитывает на 22 игрока.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо
В заявку на противостояние не попал Николай Матвиенко, который восстанавливается после повреждения. Также матч пропустят Тарас Степаненко, Педриньо и Алан Патрик, замененных по разным причинам в последней игре с "Ворсклой"(2:0).
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Напомним, матч "Черноморец" - "Шахтер" пройдет сегодня, 27 октября на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало - в 19:30.
⚒ Заявка «Шахтера» на матч с «Черноморцем» в Кубке Украины ????#Shakhtar #ЧерноморецШахтер #КубокУкраины pic.twitter.com/Whd64SxSiY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 27, 2021
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