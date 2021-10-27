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Без трех игроков основы. Заявка Шахтера на кубковый матч с Черноморцем

Кубок Украины
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Встреча пройдет сегодня, 27 октября в 19:30

Без трех игроков основы. Заявка Шахтера на кубковый матч с Черноморцем

Фото: ФК Шахтер Донецк

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В среду, 27 октября, "Шахтер" сыграет с "Черноморцем" в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби в этой игре рассчитывает на 22 игрока.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков

Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо

В заявку на противостояние не попал Николай Матвиенко, который восстанавливается после повреждения. Также матч пропустят Тарас Степаненко, Педриньо и Алан Патрик, замененных по разным причинам в последней игре с "Ворсклой"(2:0).

Напомним, матч "Черноморец" - "Шахтер" пройдет сегодня, 27 октября на стадионе "Черноморец" в Одессе. Начало - в 19:30.

Читайте такжеЧерноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 27 октября 2021

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Шахтер

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