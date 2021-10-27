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Верес - Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Украины
Нас ожидает очень любопытное противостояние
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Эти команды уже встречались в нынешнем сезоне. Полтавчане также были фаворитами в паре и первыми забили. Однако "народный клуб" быстро восстановил паритет и едва не выиграл встречу, но не смог реализовать пенальти. Теперь будет кубковая битва - в турнире, у которого свои правила. Настроены ли оба наставника серьёзно на это соревнование? Вернутся ли гости к победной тропе после поражение от "Шахтёра"? И главное: продолжит ли "Верес" свою домашнюю серию без поражений?
Нас ждёт очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем вам следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в среду, 27 октября – в 13:55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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