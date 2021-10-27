Верес - Ворскла. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Украины

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Эти команды уже встречались в нынешнем сезоне. Полтавчане также были фаворитами в паре и первыми забили. Однако "народный клуб" быстро восстановил паритет и едва не выиграл встречу, но не смог реализовать пенальти. Теперь будет кубковая битва - в турнире, у которого свои правила. Настроены ли оба наставника серьёзно на это соревнование? Вернутся ли гости к победной тропе после поражение от "Шахтёра"? И главное: продолжит ли "Верес" свою домашнюю серию без поражений?

Нас ждёт очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем вам следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в среду, 27 октября – в 13:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко