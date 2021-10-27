Металлист - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Много шума вокруг возрожденного "Металлиста". Клубу из Первой лиги удается привлекать к себе большое внимание общественности, да и результаты в чемпионате соответствуют декларируемым целям. Но сможет ли "Металлист" замахнуться на что-нибудь более существенное в этом сезоне? Шанс есть в Кубке, где харьковчане уже прошли одного участника УПЛ ("Десну"), а теперь сразятся с еще одним.

"Колос" находится в глубоком кризисе. Не помогла даже отставка Руслана Костышина, поэтому ковалевцы выглядят сейчас весьма уязвимыми. Но сможет ли этим воспользоваться соперник? Узнаем в четверг, 28-го октября 2021-го года, в 19:30. Матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист".

Прямую онлайн видеотрансляцию поединка обеспечит телеканал "Футбол 3". В Интернете матч можно будет посмотреть на платформах, ретранслирующих сигнал каналов "Футбол 1/2/3". Это, в частности, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и т.д.

Если у вас нет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в текстовом онлайне. Его найдете в нашем матч-центре >>> Также не забывайте об аудио-трансляциях от UA-Футбол – звуковой репортаж о матче в живом времени на странице "Подкасты UA-Футбол" в YouTube >>>