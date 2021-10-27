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Хавбек Александрии: Почему бы нам не сыграть даже в финале Кубка?
Александрийцы первыми вышли в четвертьфинал турнира
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Игорь Кирюханцев прокомментировал разгромную победу над "Металлистом 1925" (5:2) в 1/8 финала Кубка Украины.
"Сразу знал, тренер дал установку, что будем играть по тайму, чтобы равноценно получить нагрузку. У нас хороший коллектив, настраиваемся на каждую игру, как на последнюю – это одно из ключевых.
Понятно, что хочется дойти как можно дальше, почему бы не сыграть даже в финале? Только высокие цели ставим перед собой", – сказал Кирюханцев.
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