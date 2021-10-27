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Хавбек Александрии: Почему бы нам не сыграть даже в финале Кубка?

Кубок Украины
(1 голосов)

Александрийцы первыми вышли в четвертьфинал турнира

Хавбек Александрии: Почему бы нам не сыграть даже в финале Кубка?

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Игорь Кирюханцев прокомментировал разгромную победу над "Металлистом 1925" (5:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Сразу знал, тренер дал установку, что будем играть по тайму, чтобы равноценно получить нагрузку. У нас хороший коллектив, настраиваемся на каждую игру, как на последнюю – это одно из ключевых.

Понятно, что хочется дойти как можно дальше, почему бы не сыграть даже в финале? Только высокие цели ставим перед собой", – сказал Кирюханцев.

Читайте такжеГура: Может, в Металлисте 1925 не ставили задачи на Кубок, хотели на чемпионат
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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Игорь Кирюханцев
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
27.10.2021 в 12:10
Ох-ох-ох-ох!
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Taychik (Тбилиси)
27.10.2021 в 11:53
Я не видел эту игру Александрии. т.к. все что связано с играми этой команды смотреть невозможно! Вопрос к Кирюханцеву: чем так провинились любители футбола? за что им финал с участием вашей команды...?!
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