Хавбек Александрии: Почему бы нам не сыграть даже в финале Кубка?

Полузащитник "Александрии" Игорь Кирюханцев прокомментировал разгромную победу над "Металлистом 1925" (5:2) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Сразу знал, тренер дал установку, что будем играть по тайму, чтобы равноценно получить нагрузку. У нас хороший коллектив, настраиваемся на каждую игру, как на последнюю – это одно из ключевых.

Понятно, что хочется дойти как можно дальше, почему бы не сыграть даже в финале? Только высокие цели ставим перед собой", – сказал Кирюханцев.