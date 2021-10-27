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Хавбек Черноморца: Сделаем все возможное, чтобы победить Шахтер
"Моряки" настроены серьезно на матч Кубка против "горняков"
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник "Черноморца" Николай Михайленко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Кубка Украины с "Шахтером".
"Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в техничный футбол, поэтому нам придется нелегко. Но как бы там ни было, а мы постараемся сыграть достойно.
Нынешний "Шахтер" по своему потенциалу достаточно силен. Если же говорить о его выступлениях в групповом турнире Лиги чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.
Кубковые матчи всегда особенные, они отличаются от игр чемпионата. Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы показать хорошую игру и победить. С этой целью будем учитывать ошибки, допущенные в матче с "Шахтером" в чемпионате.
В каждом поединке нам хочется выиграть, а как оно будет в этот раз – посмотрим", - сказал Михайленко.
Напомним, матч "Черноморец" - "Шахтер" пройдет сегодня, 27 октября и начнется в 19:30.
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