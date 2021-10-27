Хавбек Черноморца: Сделаем все возможное, чтобы победить Шахтер

Полузащитник "Черноморца" Николай Михайленко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 Кубка Украины с "Шахтером".

"Это очень хорошая, крепкая и боевая команда. Она играет в техничный футбол, поэтому нам придется нелегко. Но как бы там ни было, а мы постараемся сыграть достойно.

Нынешний "Шахтер" по своему потенциалу достаточно силен. Если же говорить о его выступлениях в групповом турнире Лиги чемпионов, то уверен, что игра донецкой команды в нем наладится.