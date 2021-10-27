Корниенко: В Черноморце много молодых ребят из Динамо, у которых горят глаза

Защитник " Шахтера " Виктор Корниенко дал комментарий перед матчем 1/8 Кубка Украины с "Черноморцем", в котором рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

"В Кубке матчи проходят на вылет, и конечно же все хотят побеждать. В чемпионате можно отыграться, а здесь нужно максимально концентрироваться и подходить к игре с максимальным настроем.

Я скажу, что "Черноморец" - это непростая команда. Там много молодых ребят из "Динамо", у которых горят глаза. Легкой игры не будет точно. Мы готовимся с полной ответственностью", — сказал футболист.