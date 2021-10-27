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Корниенко: В Черноморце много молодых ребят из Динамо, у которых горят глаза
Горняки не ждут легкой игры
shakhtar.com
Защитник "
"В Кубке матчи проходят на вылет, и конечно же все хотят побеждать. В чемпионате можно отыграться, а здесь нужно максимально концентрироваться и подходить к игре с максимальным настроем.
Я скажу, что "Черноморец" - это непростая команда. Там много молодых ребят из "Динамо", у которых горят глаза. Легкой игры не будет точно. Мы готовимся с полной ответственностью", — сказал футболист.
Напомним, что матч "Черноморец" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:30.
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