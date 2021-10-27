  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Корниенко: В Черноморце много молодых ребят из Динамо, у которых горят глаза
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Корниенко: В Черноморце много молодых ребят из Динамо, у которых горят глаза

Кубок Украины
(1 голосов)

Горняки не ждут легкой игры

Корниенко: В Черноморце много молодых ребят из Динамо, у которых горят глаза

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко дал комментарий перед матчем 1/8 Кубка Украины с "Черноморцем", в котором рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры.

"В Кубке матчи проходят на вылет, и конечно же все хотят побеждать. В чемпионате можно отыграться, а здесь нужно максимально концентрироваться и подходить к игре с максимальным настроем.

Я скажу, что "Черноморец" - это непростая команда. Там много молодых ребят из "Динамо", у которых горят глаза. Легкой игры не будет точно. Мы готовимся с полной ответственностью", — сказал футболист.

Напомним, что матч "Черноморец" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...