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Бойко, Шкурин и Антюх в старте Динамо на кубковый матч с Мариуполем
Стартовые составы команд
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня в рамках 1/8 финала
Уже известный стартовые составы команд.
"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов, Вьюнник
Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Клименко, Шостак, Спировский, Микитишин, Свитюха
"Динамо": Бойко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Леднев, Караваев, Тимчик, Забарный Шкурин, Антюх
Запасные: Бущан, Шепелев, Рамирес, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Витиньо, Сирота, Кендзера
Напомним, что поединок начнется в 17:00.
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