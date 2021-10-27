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Бойко, Шкурин и Антюх в старте Динамо на кубковый матч с Мариуполем

Кубок Украины
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Стартовые составы команд

Бойко, Шкурин и Антюх в старте Динамо на кубковый матч с Мариуполем

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Украины "Мариуполь" примет "Динамо".

Уже известный стартовые составы команд.

"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод, Чех, Мишнев, Очеретько, Кащук, Топалов, Вьюнник

Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Меличенко, Клименко, Шостак, Спировский, Микитишин, Свитюха

"Динамо": Бойко, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Шабанов, Леднев, Караваев, Тимчик, Забарный Шкурин, Антюх

Запасные: Бущан, Шепелев, Рамирес, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Витиньо, Сирота, Кендзера

Напомним, что поединок начнется в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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