Судаков: Шахтер 3 года не выигрывал Кубок. В этом году надо выиграть

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против "Черноморца".

"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.

По-моему, мы последние 3 года не выигрывали Кубок. В этом году надо выиграть", - сказал Судаков.