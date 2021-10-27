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Судаков: Шахтер 3 года не выигрывал Кубок. В этом году надо выиграть

Кубок Украины
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(1 голосов)

Сегодня горняки сыграют с Черноморцем

Судаков: Шахтер 3 года не выигрывал Кубок. В этом году надо выиграть

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против "Черноморца".

"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.

По-моему, мы последние 3 года не выигрывали Кубок. В этом году надо выиграть", - сказал Судаков.

Напомним, что матч "Черноморец" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:30.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Георгий Судаков
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
27.10.2021 в 18:26
Готовь вещи в солнечный Мариуполь)
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c99baf (Харьков)
27.10.2021 в 18:22
Финал в следующем году,знать надо.
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