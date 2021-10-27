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Судаков: Шахтер 3 года не выигрывал Кубок. В этом году надо выиграть
Сегодня горняки сыграют с Черноморцем
Полузащитник "
"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок.
По-моему, мы последние 3 года не выигрывали Кубок. В этом году надо выиграть", - сказал Судаков.
Напомним, что матч "Черноморец" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:30.
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Источник:Youtube-канал Шахтера
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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
27.10.2021 в 18:26
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c99baf (Харьков)
27.10.2021 в 18:22
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