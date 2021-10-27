Вирт: Есть вопросы к организаторам Кубка Украины и к транслятору

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с "Ворсклой" (1:3) .

"Сегодня нам не хватило гола, забитого до перерыва. Я поблагодарил команду за игру. Мы провели хороший матч. Уступили в счете на табло, но не по содержанию игры. К сожалению, мы больше ошибались в обороне.

Результат первого тайма – несправедлив. Мы не использовали свои моменты. Затем были вынуждены активнее идти вперед, высоко прессинговать. А второй гол и удаление – закрыли игру.

Да, нам было непросто. Ибо были вынуждены прибегнуть к ротации. А "Ворскла" играла основой. Поэтому есть вопросы к организаторам турнира, к транслятору. Почему "Ворскла" после сегодняшней кубковой игры в чемпионате играет в понедельник, а мы – в субботу? Почему "Александрия" и "Металлист 1925", которые вчера отыграли на Кубок, матчи чемпионата проводят в воскресенье, а нам уже завтра ехать в гости к "Ингульцу"? Все должны быть в равных условиях.

Почему сегодня не сыграл Михаил Шестаков? Мы собирались выпустить его на поле с первых секунд. Но у него набухло колено. Потому приняли решение поберечь футболиста", - сказал Вирт.