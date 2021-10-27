Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов, Конопля и Судаков в старте Шахтера на кубковый матч с Черноморцем
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Украины "Черноморец" примет "Шахтер".
Уже известны стартовые составы команд.
Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберадзе, Брагару, Тлумак, Смирный, Цитаишвили, Ванат.
Запасные: Паламарчук, Долгов, Михайленко, Кравченко, Исаенко, Авагимян, Бугай, Мащенко, Сухоручко.
Шахтер: Пятов, Конопля, Витао, Кривцов, Корниенко, Маркос, Бондаренко, Тете, Судаков, Соломон, Фернандо.
Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Исмаили, Майкон, Марлос, Мудрик, Дентиньо, Сикан.
Напомним, что поединок начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- В России предложили сыграть матч между киевским Динамо и московским Спартаком
- Селезнев: Слова Поворознюка? Я голов больше забил, чем весь Ингулец
- "Я не смогу его убить". Защитник сборной Франции провел 39 лет в коме. ВИДЕО
- Мариуполь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Кубка Украины
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО