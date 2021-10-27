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Пятов, Конопля и Судаков в старте Шахтера на кубковый матч с Черноморцем

Кубок Украины
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Стартовые составы команд

Пятов, Конопля и Судаков в старте Шахтера на кубковый матч с Черноморцем

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка Украины "Черноморец" примет "Шахтер".

Уже известны стартовые составы команд.

Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Скорко, Вачиберадзе, Брагару, Тлумак, Смирный, Цитаишвили, Ванат.

Запасные: Паламарчук, Долгов, Михайленко, Кравченко, Исаенко, Авагимян, Бугай, Мащенко, Сухоручко.

Шахтер: Пятов, Конопля, Витао, Кривцов, Корниенко, Маркос, Бондаренко, Тете, Судаков, Соломон, Фернандо.

Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Исмаили, Майкон, Марлос, Мудрик, Дентиньо, Сикан.

Напомним, что поединок начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2021 в 18:36
апупеть!!! целых 6 украинцев в старте! к дождю...
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