  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Ризнык: Добирались на матч с Вересом два дня
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ризнык: Добирались на матч с Вересом два дня

Кубок Украины
(1 голосов)

А в остальном, эмоции только позитивные

Ризнык: Добирались на матч с Вересом два дня

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился мнением о матче 1/8 финала кубка Украины против "Вереса", в котором его команда победила со счетом 3:1.

"Когда выигрываешь, эмоции всегда приятные. Мы добирались сюда два дня (матч проходил в Луцке, - прим.), а так эмоции только позитивные.

Ничего страшного, что пропустили гол в конце матча, это футбол. Главное, что есть победа и мы двигаемся дальше.

Мы готовились к этой кубковой игре два дня, которые сюда ехали. После "Шахтера" у нас был выходной для восстановления, потом тяжелый путь сюда. Здорово, что добыли хороший результат, теперь с хорошим настроением едем домой", — сказал Ризнык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) Дмитрий Ризнык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Русланбай (Рівне)
27.10.2021 в 22:48
Їхали певне через Руминію. Я от колись з Рівного в Болгарію поїхав автобусом. 1400 км. Два кордони - 28 годин. А тут з Полтави в Луцьк .......два дня. Шо зп бред ?
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
27.10.2021 в 22:41
Невже на волах
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...