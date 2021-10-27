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Ризнык: Добирались на матч с Вересом два дня
А в остальном, эмоции только позитивные
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык поделился мнением о матче 1/8 финала кубка Украины против "Вереса", в котором
"Когда выигрываешь, эмоции всегда приятные. Мы добирались сюда два дня (матч проходил в Луцке, - прим.), а так эмоции только позитивные.
Ничего страшного, что пропустили гол в конце матча, это футбол. Главное, что есть победа и мы двигаемся дальше.
Мы готовились к этой кубковой игре два дня, которые сюда ехали. После "Шахтера" у нас был выходной для восстановления, потом тяжелый путь сюда. Здорово, что добыли хороший результат, теперь с хорошим настроением едем домой", — сказал Ризнык.
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