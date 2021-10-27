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Луческу: Претензий к моим игрокам у меня сейчас намного больше, чем они себе представляют

Кубок Украины
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Тренер остался недоволен вторым таймом с Мариуполем

Луческу: Претензий к моим игрокам у меня сейчас намного больше, чем они себе представляют

Фото — Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире телеканала "Футбол" подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Украины с "Мариуполем" (2:1).

— Комментировать особо нечего. Мне не понравился второй тайм в нашем исполнении. Не понравилось ни то, как на него вышли наши основные исполнители, ни то, как на него вышли другие ребята. Все игроки нашей команды должны понимать, что претензий к ним у меня сейчас намного больше, чем они себе представляют. Может, не ко всем абсолютно, но к большинству.

В первом тайме мы играли хорошо, комбинировали, но после второго просто остановились. Такое ощущение, то все ждали момента, чтобы сесть в автобус и уехать, а потом вернуться сюда на матч с "Мариуполем" уже в чемпионате Украины.

— Пытались найти какие-то слова для своих подопечных, чтобы изменить их настрой?

— То, как ребята вышли на второй тайм, их отношение к делу — это было нехорошо. Смысл говорить о тактических моментах, если через два дня мы будем играть тут уже в чемпионате. Будет совсем другой матч.

— В чемпионате снова дуэль между "Динамо" и "Шахтером". Ощущаете ли вы давление со стороны Де Дзерби?

— Я говорю только о своей команде.

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В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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