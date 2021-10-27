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Вербич: Игроки Мариуполя фолили, мы падали, рефери свистел фолы - все
Отличный разбор матча от словенца
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Ты дважды классно сыграл на втором этаже. Как тебе это удалось?
– Я раньше уже забивал головой. Тренер сказал мне, что надо бежать на ближнюю штангу. Я и побежал. Шапаренко хорошо подал, а я забил. Повезло.
По ногам меня сегодня били очень часто, но мы знали, что "Мариуполь" очень много фолит. Готовились к этому. Не было ничего такого, мол, вау. Они просто фолили, а мы падали. Рефери свистел фолы. И все.
Сегодня только свежеиспеченные отцы забивали голы – я, а потом Шабанов. Это очень хорошо.
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