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Вербич: Игроки Мариуполя фолили, мы падали, рефери свистел фолы - все

Кубок Украины
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Отличный разбор матча от словенца

Вербич: Игроки Мариуполя фолили, мы падали, рефери свистел фолы - все

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над "Мариуполем" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

– Ты дважды классно сыграл на втором этаже. Как тебе это удалось?

– Я раньше уже забивал головой. Тренер сказал мне, что надо бежать на ближнюю штангу. Я и побежал. Шапаренко хорошо подал, а я забил. Повезло.

По ногам меня сегодня били очень часто, но мы знали, что "Мариуполь" очень много фолит. Готовились к этому. Не было ничего такого, мол, вау. Они просто фолили, а мы падали. Рефери свистел фолы. И все.

Сегодня только свежеиспеченные отцы забивали голы – я, а потом Шабанов. Это очень хорошо.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
Трибуна

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