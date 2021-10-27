Шахтер впервые за последние 2,5 года победил в Кубке Украины

Донецкий Шахтер в матче 1/8 финала Кубка Украины в Одессе разгромил Черноморец (3:0).

Интересно, что это первая победа горняков в турнире с мая 2019 года, когда в финале Шахтер одолел Ингулец (4:0).

Затем горняки вылетали в первых же для себя раундах Кубка. В сезоне 2019/2020 в 1/8 финала от Динамо, в сезоне 2020/2021 – в четвертьфинале от Агробизнеса (0:1).