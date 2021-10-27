Кубок Украины
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Шахтер впервые за последние 2,5 года победил в Кубке Украины
Прервали неприятную серию
shakhtar.com
Донецкий Шахтер в матче 1/8 финала
Интересно, что это первая победа горняков в турнире с мая 2019 года, когда в финале Шахтер одолел Ингулец (4:0).
Затем горняки вылетали в первых же для себя раундах Кубка. В сезоне 2019/2020 в 1/8 финала от Динамо, в сезоне 2020/2021 – в четвертьфинале от Агробизнеса (0:1).
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Комментарии (3)
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kotіgorok (Чернiгiв)
27.10.2021 в 21:46
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2021 в 21:33
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scorpius (Ck)
27.10.2021 в 21:44
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