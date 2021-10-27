  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Продержались 1,5 тайма. Черноморец - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Продержались 1,5 тайма. Черноморец - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Продержались 1,5 тайма. Черноморец - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины со счетом 3:0 одолел "Черноморец".

"Моряки" держались 1,5 тайма, однако все-таки класс соперника дал о себе знать – "горняки" забили трижды и следуют в следующий раунд.

"Черноморец" - "Шахтер" 0:3

Голы: Фернандо 64, Антонио 72, Дентиньо 81

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...