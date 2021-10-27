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Продержались 1,5 тайма. Черноморец - Шахтер 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины со счетом 3:0 одолел "Черноморец".
"Моряки" держались 1,5 тайма, однако все-таки класс соперника дал о себе знать – "горняки" забили трижды и следуют в следующий раунд.
Голы: Фернандо 64, Антонио 72, Дентиньо 81
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