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Антюх: Уже прошло много времени, волнения не было
Хавбек киевлян вышел в старте на кубковый матч с Мариуполем
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Денис Антюх поделился впечатлением от
- Это ваш второй матч за "Динамо", волновались перед ним, как и перед первым?
- Нет, все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было.
- Сегодня было особенно холодно, погода как-то повлияла на поединок?
- Нет, к такой погоде мы уже привыкли.
- Довольны ли вы своей игрой сегодня? На ваш взгляд, использовали ли свой шанс?
- Конечно, хотелось бы сыграть лучше и забить. Но главное, что команда победила. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.
- У "Динамо" два выездных матча с "Мариуполем", затем игра с "Ворсклой" и "Барселоной" в Лиге чемпионов, такой насыщенный график как-то повлияет на подготовку?
- Не знаю, это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то – добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре.
- Сегодня матч снова прошел без болельщиков. Чувствуется ли этот контраст?
- Конечно, с болельщиками всегда приятно играть. Атмосфера совсем другая. А при пустых трибунах такое ощущение, что находишься на тренировке.
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