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Антюх: Уже прошло много времени, волнения не было

Кубок Украины
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Хавбек киевлян вышел в старте на кубковый матч с Мариуполем

Антюх: Уже прошло много времени, волнения не было

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Денис Антюх поделился впечатлением от поединка 1/8 финала Кубка Украины против "Мариуполя" (3:0).

- Это ваш второй матч за "Динамо", волновались перед ним, как и перед первым?

- Нет, все нормально, уже прошло много времени, так что волнения не было.

- Сегодня было особенно холодно, погода как-то повлияла на поединок?

- Нет, к такой погоде мы уже привыкли.

- Довольны ли вы своей игрой сегодня? На ваш взгляд, использовали ли свой шанс?

- Конечно, хотелось бы сыграть лучше и забить. Но главное, что команда победила. А игру мы позже разберем и посмотрим на ошибки.

- У "Динамо" два выездных матча с "Мариуполем", затем игра с "Ворсклой" и "Барселоной" в Лиге чемпионов, такой насыщенный график как-то повлияет на подготовку?

- Не знаю, это решит тренерский штаб. Возможно, где-то нужно сбросить нагрузки, а где-то – добавить. Сейчас вернемся в Киев, восстановимся и будем готовиться к следующей игре.

- Сегодня матч снова прошел без болельщиков. Чувствуется ли этот контраст?

- Конечно, с болельщиками всегда приятно играть. Атмосфера совсем другая. А при пустых трибунах такое ощущение, что находишься на тренировке.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Денис Антюх
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