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Де Дзерби: Поведение тренерского штаба во время матчей? Они должны защищать футболистов

Кубок Украины
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Тренер сказал, что Педриньо выбыл на 3-4 недели

Де Дзерби: Поведение тренерского штаба во время матчей? Они должны защищать футболистов

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в эфире ТК Футбол рассказал о кадровых перестановках, к которым он прибег в матче Кубка Украины с "Черноморцем" (3:0).

– На матч с "Черноморцем" не приехали Степаненко, Педриньо и Патрик. Можно на них рассчитывать в матчах с "Десной" и "Реалом"?

– Патрик и Степаненко – да. Матвиенко, Марлон и Бондарь – тоже, рассчитываем на них. А Педриньо – нет. Он выбыл на 3 недели, мне очень жаль.

В Мадриде мы будем играть как "Шахтер", но также мы будем представлять украинский футбол. Если есть вопросы к поведению скамейки "Шахтера", тренера и его штаба во время матчей... Они должны защищать футболистов на поле. Игрок "Ворсклы" даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3-4 недели. Нужно защищать футболистов на поле. Это таланты "Шахтера" и Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Трибуна

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