Де Дзерби: Поведение тренерского штаба во время матчей? Они должны защищать футболистов

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби в эфире ТК Футбол рассказал о кадровых перестановках, к которым он прибег в матче Кубка Украины с "Черноморцем" (3:0).

– На матч с "Черноморцем" не приехали Степаненко, Педриньо и Патрик. Можно на них рассчитывать в матчах с "Десной" и "Реалом"?

– Патрик и Степаненко – да. Матвиенко, Марлон и Бондарь – тоже, рассчитываем на них. А Педриньо – нет. Он выбыл на 3 недели, мне очень жаль.

В Мадриде мы будем играть как "Шахтер", но также мы будем представлять украинский футбол. Если есть вопросы к поведению скамейки "Шахтера", тренера и его штаба во время матчей... Они должны защищать футболистов на поле. Игрок "Ворсклы" даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3-4 недели. Нужно защищать футболистов на поле. Это таланты "Шахтера" и Украины.