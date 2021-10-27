Де Дзерби: Мы – Шахтер. Играть за нашу команду – это огромная ответственность

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу свой команды в кубковом матче с "Черноморцем" (3:0) .

"Мы очень хорошо сыграли, даже в первом тайме без забитых голов. Все играли хорошо. Крайне важный результат для нас. Кубок Украины очень важен для "Шахтера".

Нереализованные моменты Соломона и Тете? Те, кто сегодня играли в составе – очень молодые. Когда ты молодой, то думаешь, что гол забьешь автоматически. Они думают, что сможешь забить первый гол, особенно когда у тебя такое владение мячом.

Я думаю, что не хватало в первом тайме футбольной злости. Соломон и Тете, Бондаренко и Судаков очень понравились сегодня. Я стараюсь дать им всегда правильные советы. Соломон сегодня сыграл очень качественный матч. Он и Тете – важнейшие игроки "Шахтера".

Я ожидаю от Конопли и Корниенко большего. Мы – "Шахтер", и для всех это должно быть понятно. Играть за нашу команду – это огромная ответственность для футболистов", - сказал Де Дзерби.