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Мороз: Все-таки ребята в Шахтере помастеровитей, индивидуально посильнее
Наставник Черноморца - о поражении Шахтеру в Кубке Украины
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Я бы разделил игру на два тайма. В первом — мы сопротивлялись. Не скажу, что имели возможности забить, но пытались, играли в контратаки. А во втором тайме, наверное, силенок не хватило ребятам. Особенно первый пропущенный мяч выбил команду из колеи.
Все-таки ребята в "Шахтере" помастеровитей, индивидуально посильнее. Не было того контроля мяча от нашей команды, которого мы постоянно требуем. Отбирали— теряли, теряли — отбирали. Было сложно. В перерыве просили игроков прибавить в движении и больше играть через фланги", — сказал Мороз.
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