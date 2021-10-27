Мороз: Все-таки ребята в Шахтере помастеровитей, индивидуально посильнее

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с "Шахтером" (0:3) .

"Я бы разделил игру на два тайма. В первом — мы сопротивлялись. Не скажу, что имели возможности забить, но пытались, играли в контратаки. А во втором тайме, наверное, силенок не хватило ребятам. Особенно первый пропущенный мяч выбил команду из колеи.

Все-таки ребята в "Шахтере" помастеровитей, индивидуально посильнее. Не было того контроля мяча от нашей команды, которого мы постоянно требуем. Отбирали— теряли, теряли — отбирали. Было сложно. В перерыве просили игроков прибавить в движении и больше играть через фланги", — сказал Мороз.