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Де Дзерби: Сикан? Я тренер и я решаю, кто лучше подходит для определенного матча
Тренер рассказал, почему на матч с Черноморцем он поставил Дентиньо, а не Сикана
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о кадровом выборе на
– Сикан неплохо выступил в матче с "Ворсклой", но сегодня вы решили дать шанс Дентиньо, у которого зимой заканчивается контракт. Он вышел и забил. Можно ли считать, что вы рассчитываете на него и клуб предложит ему новый контракт?
– Я работаю тренером и решаю, кто лучше подходит для матча, чтобы мы победили. На мой взгляд, сегодня заслужил играть Дентиньо, поэтому он и сыграл. Столько, сколько он будет тренироваться в "Шахтере", я буду рассчитывать на него, как и на других футболистов.
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