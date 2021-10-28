  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Де Дзерби: Сикан? Я тренер и я решаю, кто лучше подходит для определенного матча
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Сикан? Я тренер и я решаю, кто лучше подходит для определенного матча

Кубок Украины
(1 голосов)

Тренер рассказал, почему на матч с Черноморцем он поставил Дентиньо, а не Сикана

Де Дзерби: Сикан? Я тренер и я решаю, кто лучше подходит для определенного матча

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ответил на вопрос о кадровом выборе на матч Кубка Украины с "Черноморцем" (3:0).

– Сикан неплохо выступил в матче с "Ворсклой", но сегодня вы решили дать шанс Дентиньо, у которого зимой заканчивается контракт. Он вышел и забил. Можно ли считать, что вы рассчитываете на него и клуб предложит ему новый контракт?

– Я работаю тренером и решаю, кто лучше подходит для матча, чтобы мы победили. На мой взгляд, сегодня заслужил играть Дентиньо, поэтому он и сыграл. Столько, сколько он будет тренироваться в "Шахтере", я буду рассчитывать на него, как и на других футболистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...