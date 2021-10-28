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Луческу: Не удовлетворен отношением наших ребят к игре
Наставник киевлян прокомментировал победу над "Мариуполем"
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги матча с "Мариуполем" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.
- Мы начали игру хорошо, много комбинировали, хорошо контролировали мяч, забили два гола. В перерыве провел замены, и то, как мы играли во втором тайме, мне не понравилось. Не удовлетворен отношением наших ребят к игре. В составе соперника молодые, амбициозные футболисты, которые играли до конца, забили свой гол. Для нас было важно пройти дальше, и сейчас уже думаю о субботней игре в чемпионате.
- В первом тайме играли футболисты, у которых было немного игрового времени в последнее время, они использовали свой шанс?
- Да, этим игрокам в кубковых матчах предоставляется шанс показать себя. Не могу сказать, что в первом тайме все было плохо, но во втором тайме все футболисты сыграли ниже своих возможностей. На это и счет повлиял, и то, что они расслабились, а возможно, сказалась и усталость, поскольку они давно не играли и не имеют игрового тонуса.
И у нас играли резервисты, и у соперника. Если вы видели, в конце игры футболистов хватали судороги – это говорит о том, что степень готовности не у всех одинаковая. Если ты не играешь или играешь мало, то функционально всегда чуть хуже выглядишь.
- "Динамо" предстоит непростой путь в Киев, затем снова выезд в Мариуполь, матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов – такой напряженный график как-то повлияет на подготовку команды?
- Да, график сложный. И сегодня предстоит долгий путь домой, и в пятницу снова нужно ехать в Мариуполь. Конечно, я буду стараться всем футболистам дать возможность поиграть и распределить нагрузку. Через два дня у нас уже следующая игра – это, действительно, нелегко, - сказа Луческу.
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