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Луческу: Не удовлетворен отношением наших ребят к игре

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Наставник киевлян прокомментировал победу над "Мариуполем"

Луческу: Не удовлетворен отношением наших ребят к игре

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги матча с "Мариуполем" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

- Мы начали игру хорошо, много комбинировали, хорошо контролировали мяч, забили два гола. В перерыве провел замены, и то, как мы играли во втором тайме, мне не понравилось. Не удовлетворен отношением наших ребят к игре. В составе соперника молодые, амбициозные футболисты, которые играли до конца, забили свой гол. Для нас было важно пройти дальше, и сейчас уже думаю о субботней игре в чемпионате.

- В первом тайме играли футболисты, у которых было немного игрового времени в последнее время, они использовали свой шанс?

- Да, этим игрокам в кубковых матчах предоставляется шанс показать себя. Не могу сказать, что в первом тайме все было плохо, но во втором тайме все футболисты сыграли ниже своих возможностей. На это и счет повлиял, и то, что они расслабились, а возможно, сказалась и усталость, поскольку они давно не играли и не имеют игрового тонуса.

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И у нас играли резервисты, и у соперника. Если вы видели, в конце игры футболистов хватали судороги – это говорит о том, что степень готовности не у всех одинаковая. Если ты не играешь или играешь мало, то функционально всегда чуть хуже выглядишь.

- "Динамо" предстоит непростой путь в Киев, затем снова выезд в Мариуполь, матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов – такой напряженный график как-то повлияет на подготовку команды?

- Да, график сложный. И сегодня предстоит долгий путь домой, и в пятницу снова нужно ехать в Мариуполь. Конечно, я буду стараться всем футболистам дать возможность поиграть и распределить нагрузку. Через два дня у нас уже следующая игра – это, действительно, нелегко, - сказа Луческу.

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В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
28.10.2021 в 09:33
1) Дійсно багато хто з динамівців вийшов на другий тайм у рангу переможця А колись вони вже програвали в Маріуполі матч, що спочатку вигравали 2:0... 2) Півдня на дорогу замість відновлення, тренування та відпочинку... Не кращі витрати часу!
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genpet (Николаев)
28.10.2021 в 08:43
Чтобы играть с нынешней Барселоной хотя бы вничью, нужно в нашем, слабом чемпионате громить всех по 5-0. А так получается, что мы такого же уровня, выигрывая еле-еле у аутсайдеров
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Vetgame
28.10.2021 в 08:37
Отели очень дорогие в Мариуполе видимо
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