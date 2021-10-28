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Тренер Черноморца: Не дотерпели. После первого гола силы иссякли

Кубок Украины
(2 голосов)

"Моряки" вылетели из Кубка Украины

Тренер Черноморца: Не дотерпели. После первого гола силы иссякли

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:3) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

– Не дотерпели. Если в первом тайме неплохо держались, неплохо играли, оборонялись, имели возможности для контратак, то во втором, особенно после первого гола, силы иссякли, и на футбольном поле было совсем сложно – "Шахтер" полностью владел мячом и реализовал свои возможности.

– В августе с "Шахтером" вы единственный раз в этом сезоне сыграли в пять защитников. Не было ли у вас мысли сегодня также применить эту схему? И как в целом оцените игру в обороне?

– Вообще, не только сегодня, оцениваю то, как мы играем в обороне, отрицательно. Пропускаем постоянно, практически в каждом матче, и много. Сегодня действовали более-менее слаженно: старались, перестраивались, активно шли, контролировали ситуацию до первого мяча.

По поводу пяти или четырех игроков в обороне… Сейчас я исхожу из четырех – пусть они учатся и быстрее растут. Таков мой выбор тактической схемы. Может быть, где-то в дальнейшем мы еще и перейдем на пятерку в обороне, но пока будет так.

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– Путря не попал в заявку. Вы решили дать ему отдых или у него проблемы со здоровьем?
– В связи с тем, что он по карточкам пропускает игру в Полтаве, мы решили пробовать Данила Скорко и Петю Долгова на этих позициях, дать им игровую практику, - сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.10.2021 в 11:02
Уйди с Черноморца, вместе со своими деревяшками "сверхдорогими"
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alex.belogubko (одесса)
28.10.2021 в 10:33
в Барсе за плохую работу выгнали Кумана а в сраном ЧО не могут убрать Мороза и эта тупица не подаёт в отставку--продолжает позорить ОДЕССУ
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