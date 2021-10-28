Вербич: Мы рады, что выиграли у Мариуполя, но не довольны вторым таймом

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич поделился эмоциями после победы над "Мариуполем" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украина. Напомним, словенец забил гол в ворота "азовцев", который стал для него первым в этом сезоне.

- Бен, насколько ты рад забить свой первый гол с момента возвращения на поле после повреждения?

- Это очень приятные эмоции. Но в первую очередь, в связи с тем, что мы добыли победу в таком непростом выездном поединке. Нас ждет дальняя дорого в Киев, а в пятницу – снова обратно. Мы рады, что выиграли, но не довольны вторым таймом, в котором мы сыграли не очень хорошо. Будем анализировать игру. Надеемся, в субботу сыграем лучше.

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- Вся команда прибежала поздравлять тебя с голом. Ты чувствуешь эту поддержку?

- Конечно, да. Мы же единое целое, все 26-27 игроков, включая тех, кто не попадает в заявку. Все – очень хорошие футболисты, каждый поддерживает друг друга. Мы все работаем на команду. Спасибо всем, что поздравили и меня, и Шабанова. Главное – что мы прошли дальше.

- Когда Шабанов забил, поздравляли с рождением детей и его, и тебя?

- Наверное, да! Мы не договаривались, но получилось очень красиво. Правда, я не праздновал с ним, так как мне ударили в зубы. Потом поздравлю Артема.

- Дорога в Мариуполь позволила ощутить качество дорог?

- Сейчас уже получше. Намного лучше. Я помню, когда сюда приехал впервые, мы четыре часа ехали в автобусе, который качало из стороны в сторону. Сейчас сделали дорогу из Запорожья лучше.

- Чем игроки будут заниматься по дороге домой?

- Кто-то играет в карты, кто-то – в кости, как я и Кендзера. Кто-то общается, кто-то спит.

- Сегодня в старте вышло много футболистов, которые имели меньше игрового времени в последнее время. Какой была мотивация для вас от Луческу? Это шанс проявить себя?

- В "Динамо" большая обойма игроков, команда сейчас на высоком уровне. А со старта выходят только 11. Поэтому каждый шанс, который получаешь, нужно использовать на сто процентов. Думаю, все игроки, которые вышли сегодня на поле, выполнили поставленную задачу. Хотя второй тайм был не очень хорошим. Но постараемся сделать так, чтобы в субботу было по-другому.

- Сложно играть два матча подряд с одним и тем же соперником?

- Да, причем сама поездка сюда непростая. Будет очень сложно. Сейчас важно восстановиться, отдохнуть, а затем – приехать сюда снова и забрать три очка, - сказал Вербич.