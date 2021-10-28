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Альянс - Львов: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины

Кубок Украины
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Это будет первая игра в программе четверга украинского Кубка

Альянс - Львов: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Украины

Фото: ФК Альянс / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

На старте текущего сезона "Альянс" был одним из главных поставщиков новостей в Первой лиги. В какой-то момент об этом клубе писали даже больше, чем о "Металлисте", из-за его желания сняться. Но, как видим, представитель Сумской области продолжает играть и даже в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Украины. Для "Львова" второй по статусу турнир страны может стать отдушиной: в чемпионате всё не очень гладко, а вот в Кубке можно будет войти в число восьми лучших.

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Матч между "Альянсом" и "Львовом" состоится в четверг, 28 октября, на стадионе "Юбилейный" в Сумах. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 14:00. Изначально поединок должен был состояться со зрителями, но буквально в день игры организаторы решили закрыть трибуны из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в городе. Поэтому увидеть этот поединок можно будет только на ТВ и в интернете.

Встречу на ТВ покажет "Футбол 1" - официальный транслятор текущего розыгрыша Кубка Украины. Ищите канал у своих кабельных операторов и на спутнике Xtra TV.

В интернете легальную трансляцию игры можно будет увидеть на нескольких платформах: oll.tv, Vodafone TV и других. Не забывайте, что все они работают по предоплате.

Если у вас не будет возможности увидеть поединок, вы можете воспользоваться текстовой трансляцией в Матч-центре UA-Футбол. Вместе с ней вы точно не пропустите ни одного важного события в игре.

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В статье: ФК Львов Альянс (Липовая Долина)
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