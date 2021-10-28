  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Альянс сыграет кубковый матч против Львова без зрителей
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альянс сыграет кубковый матч против Львова без зрителей

Кубок Украины
(1 голосов)

Встреча состоится сегодня, 28 октября в 14:00

Альянс сыграет кубковый матч против Львова без зрителей

Фото: ФК Альянс

Новина українською

Поединок 1/8 финала Кубка Украины "Альянс" - "Львов" пройдет без зрителей на трибунах. Игра состоится на стадионе "Юбилейный" в городе Сумы.

Как сообщает пресс-служба клуба из Липовой Долины, что такое решение связано в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Сумы.

Матч "Альянс" - "Львов" запланирован на сегодняшний день, 28 октября. Начало встречи - в 14:00.

Напомним, ранее поединок Кубка Украины "Мариуполь" - "Динамо" (1:2) состоялся без болельщиков из-за попадания Донецкой области в "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Альянс

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...