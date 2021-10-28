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Альянс сыграет кубковый матч против Львова без зрителей
Встреча состоится сегодня, 28 октября в 14:00
Фото: ФК Альянс
Поединок 1/8 финала Кубка Украины "Альянс" - "Львов" пройдет без зрителей на трибунах. Игра состоится на стадионе "Юбилейный" в городе Сумы.
Как сообщает пресс-служба клуба из Липовой Долины, что такое решение связано в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Сумы.
Матч "Альянс" - "Львов" запланирован на сегодняшний день, 28 октября. Начало встречи - в 14:00.
Напомним, ранее поединок Кубка Украины "Мариуполь" - "Динамо" (1:2) состоялся без болельщиков из-за попадания Донецкой области в "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.
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