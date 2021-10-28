Защитник Мариуполя: Есть большое желание хорошо сыграть и победить Динамо

Защитник "Мариуполя" Александр Драмбаев подвел итоги матча с киевским "Динамо" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

- Ключевыми моментами при пропущенных мячах стали наши ошибки при "стандартах". Надо больше работать над этим компонентом, быть более сконцентрированными. В первом эпизоде Вербич открылся на ближнюю штангу и забил. Потом точно такой же момент – Вербич сыграл, а уже Шабанов добавил.

- Гол Очеретько в конце вернул вас в игру?

- Да, конечно. У нас оставалось время, были еще подачи. Но не получилось.

- На гол вы наиграли?

- Я думаю, что да. Во втором тайме мы наиграли на гол.

- Можно сказать, что кроме забитых мячей "Динамо" в первом тайме ничего не создало?

- У соперника были еще моменты, штрафные. Больше всего опасность у наших ворот было после "стандартов".

- В субботу вновь игра с "Динамо". Что эта игра дала вам в преддверии субботней встречи? Надежду? Оптимизм? Есть желание показать, что команда не сказала своего последнего слова?

- Есть большое желание хорошо сыграть и победить. Посмотрите на наш второй тайм. Если мы так будем играть с первой до последней минуты, то у нас может все получится, - сказал Драмбаев.

Напомним, уже в эту субботу, 30 октября "Мариуполь" сыграет с "Динамо" в рамках 13-го тура чемпионата Украины.