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Ковальчук: Черноморец был обречен в матче с Шахтером
Экс-игрок "моряков" оценил поединок 1/8 финала Кубка Украины
Фото: FootBoom
Бывший игрок "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал матч одесситов против "Шахтера" (0:3) в 1/8 финале Кубка Украины.
Все этого ожидали. Перед игрой я прогнозировал победу "Шахтера" со счетом 2:0, но Дентиньо исполнил мяч, который не вписывался в мои ожидания. Счет по игре. "Черноморец" не имел шансов.
Первый тайм команда хорошо держалась и оборонялась очень компактно. Во втором - сыграли замены Шахтера. "Горняки" немного ускорили игру и этого было достаточно, чтобы создавать моменты и забивать", — сказал Ковальчук.
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