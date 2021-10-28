Ковальчук: Черноморец был обречен в матче с Шахтером

Бывший игрок "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал матч одесситов против "Шахтера" (0:3) в 1/8 финале Кубка Украины.

Все этого ожидали. Перед игрой я прогнозировал победу "Шахтера" со счетом 2:0, но Дентиньо исполнил мяч, который не вписывался в мои ожидания. Счет по игре. "Черноморец" не имел шансов.

Первый тайм команда хорошо держалась и оборонялась очень компактно. Во втором - сыграли замены Шахтера. "Горняки" немного ускорили игру и этого было достаточно, чтобы создавать моменты и забивать", — сказал Ковальчук.