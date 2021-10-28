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Ковальчук: Черноморец был обречен в матче с Шахтером

Кубок Украины
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Экс-игрок "моряков" оценил поединок 1/8 финала Кубка Украины

Ковальчук: Черноморец был обречен в матче с Шахтером

Фото: FootBoom

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Бывший игрок "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал матч одесситов против "Шахтера" (0:3) в 1/8 финале Кубка Украины.

Все этого ожидали. Перед игрой я прогнозировал победу "Шахтера" со счетом 2:0, но Дентиньо исполнил мяч, который не вписывался в мои ожидания. Счет по игре. "Черноморец" не имел шансов.

Первый тайм команда хорошо держалась и оборонялась очень компактно. Во втором - сыграли замены Шахтера. "Горняки" немного ускорили игру и этого было достаточно, чтобы создавать моменты и забивать", — сказал Ковальчук.

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В статье: Кирилл Ковальчук Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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