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Металлист - Колос. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Украины

Кубок Украины
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Пройдут ли харьковчане ещё один клуб УПЛ?

Металлист - Колос. АУДИО онлайн трансляция матча Кубка Украины

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Харьковчане продолжают мчаться в направлении украинской Премьер-лиги, но до старте в ней ещё около девяти месяцев, поэтому можно сосредоточиться на Кубке страны. Не сказать, что "Металлисту" со жребием везёт, однако уже одного представителя УПЛ команда Александра Кучера прошла, оставив за бортом турнира "Десну". Сможет ли "Колос" не повторить тех же ошибок, что и черниговчане? Да и нужен ли в целом ковалёвцам этот турнир, учитывая их проблемы в национальном чемпионате?

Нас ждёт очень интригующий поединок, за которым мы предлагаем вам следить в нашей компании! АУДИО трансляция начнется в четверг, 28 октября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Колос (Ковалевка) Металлист (Харьков)
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