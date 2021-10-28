Альянс - Львов 1:1 (с.п. 2:3). Пособие, как не нужно бить пенальти

На третий день с момента старта 1/8 финала кубка, в бой наконец-то вступил участник Первой лиги. "Альянс" - одна из двух команд, представляющая честь ПФЛ в битве с элитой. Их компаньон, что символично, харьковский "Металлист", после летней встречи с которым, клуб из Липовой Долины стал участником громкого скандала. Но сейчас они бок о бок начали борьбу против УПЛ-вцов. "Альянс", который недавно обыграл в кубке "Минай", сегодня принимал "Львов". Еще одна команда из нижней части таблицы высшего дивизиона, а значит, почему бы "зеленым" было не повторить недавний подвиг?

"Львов" подошел к матчу со всей серьезностью. В рамках прошедшей стадии турнира команда Дулуба обыграла перволиговый "Горняк-Спорт", и белорусский наставник тогда пустил в ход основу. Сегодня он продолжил гнуть эту линию, выбрав полностью боевой набор игроков. Юрий Ярошенко ответил коллеге взаимностью, также выпустив практически всех основных игроков. Нашлось место и для Артура Карнозы, который в последствии стал одним из героев. Но об этом позже.

Первый тайм получился максимально равным. Инициатива надолго не закреплялась ни за одной командой, а моментов на две стороны было создано минимум. Но есть плюс - реализация. Львовяне очень быстро повели в счете, забив после первого же удара в створ. Бусько откликнулся в штрафной соперника на классную передачу Эрнеста и в касание переправил мяч в сетку. Но радость Дулуба была недолгой. Очень скоро "Альянс" сравнял, забив после классной комбинации. Тавареш лишился мяча на своей половине, после чего транзитом через нескольких игроков, "круглый" дошел до Карнозы. Хорошо знакомый со львовским футболом хавбек в касание пробил из-за пределов штрафной. Все в касание, все красиво. 1:1.

До конца первой половины команды запомнились несколькими подходами к владениям соперника, а также классной атакой "Альянса", которая закончилась ударом головой от Загинайлова. Точно в руки Ильющенкову. Не густо, скажете вы, но если сравнивать с событиями второго тайма, то все это - настоящая феерия. После перерыва темп в игре серьезно снизился, а впереди на две команды старался один Алексей Довгий. Полузащитник "Львова" имел два хороших момента - сначала мяч после выстрела издали попал в штангу, а после сфера пролетела мимо створа во время удара головой. Вообще, "львам" и их тренеру стоит отдать должное. Пока соперник во втором тайме играл скорее на удержание счета, гости наоборот, стремились забить второй. Отсюда и все замены, которые направленны на усиление атаки. Отсюда и десять ударов с любых дистанций против трех у хозяев. Правда общая ценность всех выстрелов у сторон была примерно одинаковой.

Не решив свои вопросы за 90+ минут игрового времени, команды вынужденны были продолжить бой уже в экстра-тайме. Много нового за еще полчаса мы не узнали. Чаще всего мяч находился в центральном круге, игроки нарушали правила, получая за это желтые, а два вратаря достаточно редко вступали в игру. Похвала за самоотдачу - обязательна, но кроме неё почти ничего и не было. Следовало сразу переходить к серии пенальти. Экзамен на крепкие нервы не сдала половина бьющих. Кто-то лупил выше, кто-то - слабо, кто-то - по центру. По итогу победа досталась тому, кто больше старался в основное время - "Львову". Решающий удар гостей реализовал Семенив, отпраздновав это в стиле Роналду. Что же, заслужил, его команда идет дальше. "Альянс" говорит кубку: "До новых встреч".

Кубок Украины. 1/8 финала

28 октября. Сумы, стадион: "Юбилейный"

"Альянс" - "Львов" 1:1 (с.п. 2:3)

Голы: Карноза 19 - Бусько 12

Серия пенальти: Шмыгельский (1:0), Шина (1:1), Осадчий (1:1), Политыло (1:1), Герт (1:1), Сорокин (1:1), Пикуль (2:1), Зозуля (2:2), Агапов (2:2), Семенив (2:3)

"Альянс": Важинский - Писный (Осадчий 76), Герт, Пикуль, Неплях - Шарай (Бойко 76), Ярошенко (Шмыгельский 62) - Агапов, Карноза (Лучик 63), Лебеденко - Загинайлов (Сидоренко 83)

"Львов": Ильющенков - Бусько (Сорокин 78), Лека, Брикнер - Зозуля, Довгий, Политыло, Якимец (Крушинский 113) - Альваро (Ременяк 46), Ныч (Шина 71), Эрнест (Семенив 55)

Предупреждения: Шарай 65, Сидоренко 103 - Довгий 21, Брикнер 44, Зозуля 75, Ременяк 100