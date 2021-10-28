Де Дзерби: Моя цель – побеждать в любом поединке и поднимать трофеи

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о недостатке эффективности в первом тайме игры с "Черноморцем" (3:0), молодых футболистах, чести, прогрессе и травме Педриньо

– Роберто, мы увидели два разных тайма. В первом "Шахтер" доминировал, но не смог забить, "Черноморец" неплохо оборонялся. Во втором вы также доминировали, но забили три гола. Как оцените игру команды?

– Могли бы сыграть более эффективно в первом тайме. Мы не можем забивать во втором тайме первый гол – должны делать это заранее. Тете, Маркос, Судаков очень молоды, Фернандо, Соломон, Корниенко и Конопля тоже – 1999 года рождения. Это нормально, что у них еще нет стопроцентной футбольной злости, хотя есть грандиозный талант. Мы должны все вместе улучшаться. Может быть, это один из наших минусов, который необходимо исправить. И в первом, и во втором таймах мы показали хороший футбол.

– Тете поучаствовал в двух голах: сначала отдал голевую передачу на Фернандо, потом – великолепный пас на Исмаили, который продолжил на Маркоса Антонио. Как оцените игру Тете и в целом действия в атаке во втором тайме?

– Тете – футболист, которого я считаю ключевым. Однако я хочу, чтобы каждый матч он играл именно так. Моя цель – побеждать в любом поединке и поднимать трофеи, но еще и улучшить индивидуально всех игроков, особенно молодых. Поэтому Тете не должен думать, что он делает достаточно. Он должен стараться в каждом матче быть ключевым. Если он продолжит работать именно так, у него будет еще один большой друг в виде меня. А если по-другому… Играть в "Шахтере" должно быть большой честью для всех футболистов, для тренера. Все вместе мы должны защищать этот клуб.

– На ваш взгляд, как замены повлияли на ход поединка?

– Додо и Исмаили сыграли очень хорошо, хотя это не говорит о том, что Конопля и Корниенко – плохо. Но, конечно, уровень в этом моменте другой.

– Расскажите о кадровой ситуации. Какие проблемы есть у команды перед матчами с "Десной" и "Реалом"?

– В общей группе снова будут Степаненко, Матвиенко и Бондарь. Педриньо не будет три недели. Мы стараемся играть наилучшим образом даже без Педриньо и Траоре – они для нас ключевые футболисты, которых мы купили в трансферное окно. К сожалению, сейчас их не будет, однако у нас достаточно сильная команда, чтобы найти другие варианты, как играть.