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Кривцов: После провальной игры в ЛЧ нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками

Кубок Украины
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Защитник горняков - о матчах с Ворсклой и Черноморцем

Кривцов: После провальной игры в ЛЧ нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками

Фото: Шахтер / Автор – неизвестен

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в 1/8 финала Кубка Украины.

"У команды все получилось сделать правильно. Двигаемся дальше, так как это был всего лишь первый этап для нас в текущем розыгрыше.

Победа на "Черноморцем" достаточно важна для нас. После провальной игры в Лиге чемпионов, сумели обыграть "Ворсклу", также, достаточно серьезного соперника. Сегодня тоже показали хороший футбол.

Нам нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками, показывая такую же игру и в дальнейшем", - сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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