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Кривцов: После провальной игры в ЛЧ нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками
Защитник горняков - о матчах с Ворсклой и Черноморцем
Фото: Шахтер / Автор – неизвестен
Защитник
"У команды все получилось сделать правильно. Двигаемся дальше, так как это был всего лишь первый этап для нас в текущем розыгрыше.
Победа на "Черноморцем" достаточно важна для нас. После провальной игры в Лиге чемпионов, сумели обыграть "Ворсклу", также, достаточно серьезного соперника. Сегодня тоже показали хороший футбол.
Нам нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками, показывая такую же игру и в дальнейшем", - сказал Кривцов.
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