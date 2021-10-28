Кучук - о матче с Зарей: Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины от "Зари" (0:2).

"Незаслуженно проиграли этот матч. Провели хорошую игру, нанесли много ударов по воротам соперника, провели немало позиционных атак. Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях. В начале поединка чувствовалось, что футболисты немного нервничали, но потом стали играть спокойнее. Все же мастерство атакующих игроков "Зари" сказалось. Это первая причина поражения. А вторая - нельзя допускать такие ошибки.

Мы играли агрессивно не только во второй половине встречи. Эта агрессия была заметна и в первом тайме. Да, мы не могли как следует зацепиться за мяч, но благодаря другим действиям создавали себе преимущество на поле. Поймите, футбол состоит не только из атак, но и оборонных действий и того, как команда действует в переходных зонах. "Заря" хорошо контролировала мяч, поэтому долгое время не удавалось выбегать на ворота соперника, но в конце концов мы успокоились и начали выходить из их прессинга.

Сыч на острие таки? Он отлично себя проявил. У него есть быстрота и сила. Кадровые потери заставляли его выпустить эту позицию. Парень сыграл спокойно и уравновешенно. А это говорит о том, какая у него светлая голова", - сказал Кучук.