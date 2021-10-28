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Кучук - о матче с Зарей: Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях
Рух действительно смотрелся неплохо
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал
"Незаслуженно проиграли этот матч. Провели хорошую игру, нанесли много ударов по воротам соперника, провели немало позиционных атак. Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях. В начале поединка чувствовалось, что футболисты немного нервничали, но потом стали играть спокойнее. Все же мастерство атакующих игроков "Зари" сказалось. Это первая причина поражения. А вторая - нельзя допускать такие ошибки.
Мы играли агрессивно не только во второй половине встречи. Эта агрессия была заметна и в первом тайме. Да, мы не могли как следует зацепиться за мяч, но благодаря другим действиям создавали себе преимущество на поле. Поймите, футбол состоит не только из атак, но и оборонных действий и того, как команда действует в переходных зонах. "Заря" хорошо контролировала мяч, поэтому долгое время не удавалось выбегать на ворота соперника, но в конце концов мы успокоились и начали выходить из их прессинга.
Сыч на острие таки? Он отлично себя проявил. У него есть быстрота и сила. Кадровые потери заставляли его выпустить эту позицию. Парень сыграл спокойно и уравновешенно. А это говорит о том, какая у него светлая голова", - сказал Кучук.
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