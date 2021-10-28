  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кучук - о матче с Зарей: Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучук - о матче с Зарей: Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Рух действительно смотрелся неплохо

Кучук - о матче с Зарей: Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины от "Зари" (0:2).

"Незаслуженно проиграли этот матч. Провели хорошую игру, нанесли много ударов по воротам соперника, провели немало позиционных атак. Даже смешно, потому что ошибаемся в простых ситуациях. В начале поединка чувствовалось, что футболисты немного нервничали, но потом стали играть спокойнее. Все же мастерство атакующих игроков "Зари" сказалось. Это первая причина поражения. А вторая - нельзя допускать такие ошибки.

Мы играли агрессивно не только во второй половине встречи. Эта агрессия была заметна и в первом тайме. Да, мы не могли как следует зацепиться за мяч, но благодаря другим действиям создавали себе преимущество на поле. Поймите, футбол состоит не только из атак, но и оборонных действий и того, как команда действует в переходных зонах. "Заря" хорошо контролировала мяч, поэтому долгое время не удавалось выбегать на ворота соперника, но в конце концов мы успокоились и начали выходить из их прессинга.

Сыч на острие таки? Он отлично себя проявил. У него есть быстрота и сила. Кадровые потери заставляли его выпустить эту позицию. Парень сыграл спокойно и уравновешенно. А это говорит о том, какая у него светлая голова", - сказал Кучук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Леонид Кучук Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Viktor Ivanjvich
28.10.2021 в 21:34
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...