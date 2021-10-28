Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны семь из восьми участников 1/4 финала Кубка Украины
uaf.ua
На неделе в
Путевки в четвертьфинал завоевали следующие команды:
- Александрия
- Ворскла
- Динамо
- Шахтер
- Львов
- Заря
- Металлист (Первая лига)
Матч ЛНЗ— Днепр-1 перенесен на более поздний срок (ноябрь—декабрь) из-за коронавирусной инфекции у игроков ЛНЗ.
Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта 2022 года. Дата жеребьевки этапа станет известна позднее.
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
28.10.2021 в 22:24
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 21:49
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ukatan (Харьковская обл.)
28.10.2021 в 21:40
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