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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны семь из восьми участников 1/4 финала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено
(2 голосов)
Известны семь из восьми участников 1/4 финала Кубка Украины

uaf.ua

Новина українською

На неделе в Кубке Украины были сыграны семь из восьми матчей стадии 1/8 финала.

Путевки в четвертьфинал завоевали следующие команды:

  • Александрия
  • Ворскла
  • Динамо
  • Шахтер
  • Львов
  • Заря
  • Металлист (Первая лига)

Матч ЛНЗ— Днепр-1 перенесен на более поздний срок (ноябрь—декабрь) из-за коронавирусной инфекции у игроков ЛНЗ.

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта 2022 года. Дата жеребьевки этапа станет известна позднее.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Металлист (Харьков)
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(2 голосов)
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Комментарии (3)
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download1 (huyersk)
28.10.2021 в 22:24
Стає все цікавіше!
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 21:49
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ukatan (Харьковская обл.)
28.10.2021 в 21:40
Веселая компания. Интересно, опять сеять будут?
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