Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник: Хотелось бы назвать победу над Рухом на классе, но не думаю
Заря не без труда, но обыграла Рух
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Почему матч тяжелый? Мы здесь 1:1 в чемпионате сыграли. Понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, стандарты. На это настраивались.
Подключили молодежь, чтобы была ротация, дать другим игрокам отдохнуть. Опытного выпустили в конце, он сделал разницу – мы забили и выиграли. Такой был план.
В чемпионате мы здесь вничью сыграли – отскочили, можно так сказать, но это была прошлая игра.
В дополнительное время они больше рисковали, мы выбежали и забили. Любую команду трудно обыгрывать – нужно ломать, подстраиваться.
Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее "на классе", но не думаю. Сыграли на 0, выиграли, жалко, что 120 минут, а не 90, но что делать? Зато едем с настроением домой", – сказал Скрипник.
Популярное сейчас
- Рональда Кумана уволили во время перелёта
- Один из лидеров Шахтера продлил контракт с клубом - СМИ
- Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ
- Шахтер впервые за последние 2,5 года победил в Кубке Украины
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод