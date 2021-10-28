Скрипник: Хотелось бы назвать победу над Рухом на классе, но не думаю

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в Кубке Украины .

"Почему матч тяжелый? Мы здесь 1:1 в чемпионате сыграли. Понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, стандарты. На это настраивались.

Подключили молодежь, чтобы была ротация, дать другим игрокам отдохнуть. Опытного выпустили в конце, он сделал разницу – мы забили и выиграли. Такой был план.

В чемпионате мы здесь вничью сыграли – отскочили, можно так сказать, но это была прошлая игра.

В дополнительное время они больше рисковали, мы выбежали и забили. Любую команду трудно обыгрывать – нужно ломать, подстраиваться.

Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее "на классе", но не думаю. Сыграли на 0, выиграли, жалко, что 120 минут, а не 90, но что делать? Зато едем с настроением домой", – сказал Скрипник.