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Скрипник: Хотелось бы назвать победу над Рухом на классе, но не думаю

Кубок Украины
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Заря не без труда, но обыграла Рух

Скрипник: Хотелось бы назвать победу над Рухом на классе, но не думаю

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Рухом" (2:0) в Кубке Украины.

"Почему матч тяжелый? Мы здесь 1:1 в чемпионате сыграли. Понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, стандарты. На это настраивались.

Подключили молодежь, чтобы была ротация, дать другим игрокам отдохнуть. Опытного выпустили в конце, он сделал разницу – мы забили и выиграли. Такой был план.

В чемпионате мы здесь вничью сыграли – отскочили, можно так сказать, но это была прошлая игра.

В дополнительное время они больше рисковали, мы выбежали и забили. Любую команду трудно обыгрывать – нужно ломать, подстраиваться.

Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее "на классе", но не думаю. Сыграли на 0, выиграли, жалко, что 120 минут, а не 90, но что делать? Зато едем с настроением домой", – сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рух (Львов)
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Источник:
Трибуна

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