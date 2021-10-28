Ступар: Защитник Металлиста тянул Лысенко за футболку и арбитр это видел. Но не хватило смелости назначить пенальти

Состоялся очередной матч 1/8-й финала Кубка Украины и к очередному арбитру возникли вопросы относительно принципиальности и последовательности судейства. Мирослав Ступар, эксперт, экс-арбитр ФИФА, акцентировал внимание на том, что в ворота "Металлиста" не назначили справедливый одиннадцатиметровый на последних секундах матча с "Колосом". А счет всего-навсего 1:0.

– Надо сказать, что Лысенко сначала должны были удалить незадолго до конца основного времени, когда он отмахнулся от соперника. Допускаю, что арбитр в поле Серпутько не видел этого момента, но все произошло перед глазами ассистента. Проморгали.

А уже на последней компенсированной минуте, - говорит дальше Мирослав Иванович, - был фол, за который надо было назначать одиннадцатиметровый в ворота "Металлиста". Ралюченко тянул за футболку Лысенко и арбитр это видел. Но не нашел в себе смелости назначить одиннадцатиметровый в ворота хозяев, который, вероятно, перевел бы игру в добавленное время.

Удивляет, что на кубковых матчах нет ВАРа. Ведь матчи не проходные, а очень даже конкурентные. Вопрос к нашей уважаемой УАФ, – иронично резюмировал эксперт.