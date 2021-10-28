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Ступар: Защитник Металлиста тянул Лысенко за футболку и арбитр это видел. Но не хватило смелости назначить пенальти

Кубок Украины
Обновлено
(3 голосов)

Металлист - Колос 1:0. Судейский анализ матча

Ступар: Защитник Металлиста тянул Лысенко за футболку и арбитр это видел. Но не хватило смелости назначить пенальти

скриншот - ТК Футбол 3

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялся очередной матч 1/8-й финала Кубка Украины и к очередному арбитру возникли вопросы относительно принципиальности и последовательности судейства. Мирослав Ступар, эксперт, экс-арбитр ФИФА, акцентировал внимание на том, что в ворота "Металлиста" не назначили справедливый одиннадцатиметровый на последних секундах матча с "Колосом". А счет всего-навсего 1:0.

– Надо сказать, что Лысенко сначала должны были удалить незадолго до конца основного времени, когда он отмахнулся от соперника. Допускаю, что арбитр в поле Серпутько не видел этого момента, но все произошло перед глазами ассистента. Проморгали.

А уже на последней компенсированной минуте, - говорит дальше Мирослав Иванович, - был фол, за который надо было назначать одиннадцатиметровый в ворота "Металлиста". Ралюченко тянул за футболку Лысенко и арбитр это видел. Но не нашел в себе смелости назначить одиннадцатиметровый в ворота хозяев, который, вероятно, перевел бы игру в добавленное время.

Удивляет, что на кубковых матчах нет ВАРа. Ведь матчи не проходные, а очень даже конкурентные. Вопрос к нашей уважаемой УАФ, – иронично резюмировал эксперт.

Отметим, что ранее проблемы в матче "Верес" - "Ворскла" имел арбитр Виталий Романов. Добавим также, что "Металлист" победил "Колос" 1:0 и стал пока что единственным участником четвертьфинала Кубка Украины не из элитного дивизиона. К харьковчанам очень много вопросов по судейству их матчей Первой лиги, и вот не все гладко и на кубковом пути. Следим дальше.

Читайте такжеЭксперт о судействе матча Верес - Ворскла: Где в действиях арбитра последовательность? Ее не было
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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (6)
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Lotto (Харьков)
28.10.2021 в 23:22
С одной стороны такие пенал ставить надо, а с другой если быть последовательным, то Лысенко к этому моменту уже на поле было быть не должно за умышленный удар локтем в зубы. Так что арбитр наплужил в обе стороны.
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+1
-1
italiano
28.10.2021 в 22:58
А вот в пердиве,соперникам метаГлиста такие ставят на раз
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+2
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 22:52
Ксожалению арбитры ошибаются... И не один раз за матч.
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+1
-1
Dimoncho (Kharkiv)
28.10.2021 в 22:45
Если такие пенальти давать, то футбол превратиться в серию одинадцатиметровых
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+1
-2
dp_dp (Ukraine)
28.10.2021 в 23:30
Какие "такие"? Чудак за футболку тянул колхозника несколько метров без намерения сыграть в мяч. Или ноги нужно было оторвать и с АКМ расстрелять игрока КК что б ты задумался о целесообразности?
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+1
0
Dr. House (Поділля)
28.10.2021 в 23:52
Если такие пенальти не давать, то футбол превратится в дзюдо)))
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