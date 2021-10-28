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Ступар: Защитник Металлиста тянул Лысенко за футболку и арбитр это видел. Но не хватило смелости назначить пенальти
Металлист - Колос 1:0. Судейский анализ матча
скриншот - ТК Футбол 3
Состоялся очередной матч 1/8-й финала Кубка Украины и к очередному арбитру возникли вопросы относительно принципиальности и последовательности судейства. Мирослав Ступар, эксперт, экс-арбитр ФИФА, акцентировал внимание на том, что в ворота "Металлиста" не назначили справедливый одиннадцатиметровый на последних секундах матча с "Колосом". А счет всего-навсего 1:0.
– Надо сказать, что Лысенко сначала должны были удалить незадолго до конца основного времени, когда он отмахнулся от соперника. Допускаю, что арбитр в поле Серпутько не видел этого момента, но все произошло перед глазами ассистента. Проморгали.
А уже на последней компенсированной минуте, - говорит дальше Мирослав Иванович, - был фол, за который надо было назначать одиннадцатиметровый в ворота "Металлиста". Ралюченко тянул за футболку Лысенко и арбитр это видел. Но не нашел в себе смелости назначить одиннадцатиметровый в ворота хозяев, который, вероятно, перевел бы игру в добавленное время.
Удивляет, что на кубковых матчах нет ВАРа. Ведь матчи не проходные, а очень даже конкурентные. Вопрос к нашей уважаемой УАФ, – иронично резюмировал эксперт.
Отметим, что ранее проблемы в матче "Верес" - "Ворскла" имел арбитр Виталий Романов. Добавим также, что "Металлист" победил "Колос" 1:0 и стал пока что единственным участником четвертьфинала Кубка Украины не из элитного дивизиона. К харьковчанам очень много вопросов по судейству их матчей Первой лиги, и вот не все гладко и на кубковом пути. Следим дальше.
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