Кипер Львова Ильющенков: Не считаю себя специалистом по отражению пенальти

Вратарь "Львова" Александр Ильющенков высказался о победе над "Альянсом" в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины (1:1, 3:2).

"На предматчевой тренировке мы не отрабатывали специально пробитие пенальти. Вполне возможно, надеялись, что все решится в основное время.

Я не считаю себя специалистом по отражению ударов с 11-метровой отметки, хотя, если суммировать дуэли в Первой лиге и в элите, то преимущество на моей стороне.

Что касается поединка с "Альянсом", то было бы несправедливо, если бы уступили, все же, в основное и дополнительное время мы диктовали условия. У каждого вратаря есть свои секреты при отражении пенальти. Сегодня я решил действовать по удару соперника. Скорее всего, мое спокойствие сказалось на уверенности бьющих, которые занервничали и дважды промахнулись, а в третьем случае я парировал удар.

Конечно, рад, что помог "Львову" во второй раз в клубной истории пробиться в четвертьфинал Кубка Украины.

С кем бы хотелось сразиться в следующем раунде? Это не принципиально, хотя желательно, чтобы мы играли дома", - сказал Ильющенков.